В четверг, 13 февраля, международный аэропорт "Одесса" на шесть часов приостановит прием и отправку самолетов. Причиной этому является реконструкции аэродромного комплекса. Об этом сообщает "Униан".

Так, в связи с реконструкцией, с 11.00 до 17.00 планируется приостановить работу аэропорта. По другим данным, работа будет приостановлена с 9.00 до 15.00.

Запрет действует для всех самолетов.

Согласно онлайн-табло аэропорта, уже отменены два завтрашних рейса - "Turkish Airlines" из Стамбула (Турция) и авиакомпании "LOT Polish Airlines" из Варшавы (Польша). Оба самолета ожидались в 14.10.

Также отменены вылеты из Одессы в указанные города.

В аэропорту пока не комментируют данную информацию, телефон пресс-службы не отвечает.

Ранее мы писали о том, как в турецком аэропорту самолет рухнул в овраг.

Напомним, 8 января украинский Boeing самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.