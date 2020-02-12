В Госкосмосе рабочие получают до 10 тысяч грн в месяц, директора - в десятки раз больше [ Редактировать ]
В 2018 году средняя зарплата директоров госпредприятий, связанных с космической отраслью в Украине, составляла 106 тыс. грн. Гендиректор КБ "Южное" Александр Дегтярев, в свою очередь, того же года получил выплат на сумму более 5,5 млн грн.
Председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский опубликовал инфографику со ссылкой на финансовые показатели космических госпредприятий 2018 года.
В ней, в частности, данные по заработной плате работников государственных космических предприятий. Отмечается, что средняя зарплата в Госкосмосе составляет 10,5 тыс. грн, а обычный рабочий получает 8,5 тыс. грн.
"По крайней финансовой отчетности по состоянию на 2018 год, предприятия Госкосмоса смогли заработать 74,7 млн грн убытков вместо запланированных 163 млн прибыли. И вишенка на торте: средняя зарплата управленцев по предприятиям Госкосмоса - 10,6 тыс. грн в месяц. А рабочих - 8,5 тыс. грн. То есть даже не конкурирует с распространенными торговыми сетями АТБ и "Сильпо", - комментирует инфографику Каневский.
Эксперт добавил, что с 18 когда действующих предприятий украинского Госкосмоса 5 в состоянии прекращения, 1 - в состоянии банкротства. Среди них - Киевский радиозавод , Днепрокосмос, Харьковский завод электроаппаратуры и др.
"Это все потерянные рабочие места и технологии", - пояснил Глеб Каневский.
К слову, в конце 2019 гендиректор КБ "Южное" Александр Дегтярев выписал себе под новый год премию в 608 000 гривен.
В 2018 году Дегтярев занял пятое место в рейтинге самых высокооплачиваемых руководителей государственных предприятий Украины, его годовая зарплата составила 5 509 203 гривны.
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