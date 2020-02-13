Італійський сенат позбавив недоторканності колишнього міністра внутрішніх справ Матео Сальвіні. Екс-урядовець постане перед судом за звинуваченням у незаконному утриманні мігрантів у Середземному морі торік.

Нелегалів майже два тижні не висаджували з корабля італійської берегової охорони. Сальвіні дозволив їм зійти на берег лише після того, як низка європейських країн погодилися прихистити більшість із них. Екс-міністру загрожує 15 років в'язниці і позбавлення права обіймати державні посади.