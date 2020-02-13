В Італії позбавили недоторканності колишнього міністра внутрішніх справ [ Редактировать ]
Італійський сенат позбавив недоторканності колишнього міністра внутрішніх справ Матео Сальвіні. Екс-урядовець постане перед судом за звинуваченням у незаконному утриманні мігрантів у Середземному морі торік.
Нелегалів майже два тижні не висаджували з корабля італійської берегової охорони. Сальвіні дозволив їм зійти на берег лише після того, як низка європейських країн погодилися прихистити більшість із них. Екс-міністру загрожує 15 років в'язниці і позбавлення права обіймати державні посади.
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