Від китайського Коронавірусу COVID-19 померло 1.383 людей. Кількість хворих зросла до 65 тисяч. Разом з тим майже сім тисяч одужали. Як почуваються виписані пацієнти? Та що розповідають про життя в карантині? Розповість Ольга Жидецька.

Перед шпиталем у Пекіні рідні та журналісти зустрічають виписаних пацієнтів. Ажіотаж великий, адже усе понадмільярдне населення Китаю очікує на добрі новини щодо вбивчого COVID -19. Вірусу, який паралізував життя величезної країни.

"У мене не було жодних симптомів від початку і до кінця, я не відчувала жодного фізичного дискомфорту. Мій випадок, можна сказати, - досить легкий. Стан мого чоловіка був серйозніший. У нього чотири дні була гарячка. А потім легкий кашель. Усю нашу сім'ю заразили батьки, вони були проїздом в Ухані - лише дві години", - говорить Лі, одужала після вірусу.

Лікарі розповідають, новий коронавірус - підступний своєю заразністю. Однак вбиває здебільшого людей зі слабким імунітетом літніх та із хронічними недугами.

"До нас надходять пацієнти в критичному стані. Першій померлій було 94 роки. Другому - 84. У всіх були супутні захворювання. Емфізема, проблеми з диханням, інфаркт міокарда", - говорить Ксу Бін, лікар.

Серед померлих від коронавірусу у Китаї - шестеро медиків. Загалом їх захворіло близько двох тисяч. Усе через брак персоналу в лікарнях та нестачу захисних засобів. Разом з тим дослідники повідомляють про зрушення у пошуку ліків від спричиненої коронавірусом атипової пневмонії. В лікарні Уханя на тяжкохворих успішно тестують терапію на основі плазми крові пацієнтів, що перенесли недугу.

Саме ж місто досі на суворому карантині. На вулицях порожньо. Поодиноких мешканців можна зустріти хіба що в супермаркетах. На труднощі люди не нарікають, хоча відзначають - на тлі вимушеної ізоляції харчі дещо здорожчали.

"Ви ж бачите, яким нині став супермаркет. Люди неперебірливі. Беремо все, що можемо, - поки що харчів достатньо і постачання продуктів забезпечене", - говорить Сонг, мешканець Уханю.

У Японії влада дозволила зійти на берег першим пасажирам заблокованого на карантині лайнера "Даймонд Прінцес". Йдеться про людей у віці від 80 років, зі слабким здоров'ям або мешканців кают без вікон. Їм надана можливість добувати карантин на суходолі. Круїзний корабель став найбільшим "осередком" захворювання поза межами КНР - вірус підтвердили у 228 людей з його облавку. Серед них двоє українців.

А от для евакуйованих з Китаю французів двотижнева ізоляція вже скінчилася.

"Сьогодні ви бачите мене без маски. Досі ми мусили носити їх щодня, регулярно мити руки, не торкатися один одного. Але тепер усе гаразд. І ми всі дуже раді повернутися до нормального життя", - говорить Чарльз Гермейн, відбув карантин.

Світ продовжує вживати заходів для запобігання поширенню хвороби. В'єтнам закрив на карантин десятитисячне селище. А найбільший європейський авіаперевізник Lufthansa продовжила заборону на польоти до материкового Китаю до 28 березня. Кінець епідемії китайські медики прогнозують на квітень.