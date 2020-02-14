Хоча Верховна Рада цього тижня і не працює у форматі пленарних засідань, це не означає, що жодної діяльності у депутатів немає. Цієї середи відбулися парламентські слухання щодо протиракової боротьби в Україні.

Онкохвороби - одна з найбільших проблем нашого суспільства. Ми посідаємо друге місце у Європі за темпами поширення раку. Щороку втрачаємо десятки тисяч життів, які могли б врятувати, якщо би в Україні була створена нормальна - хоча б на середньому європейському рівні - система боротьби з онко.

Урядовці і депутати, які зібрались у Верховній Раді, обговорили, якою має бути стратегія держави, щоб зменшити темпи поширення хвороби та смертність. Та що треба зробити, щоб діагностика раку на ранніх стадіях не була таким рідкісним явищем, як тепер.