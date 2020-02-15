В субботу, 15 февраля, в Таиланде подтвердили новый случай заражения коронавирусом, который уже 34 с начала января. Об этом сообщает Reuters.

По данным таиландского Министерства здравоохранения, новый случай заражения уханьским коронавирусом подтвердили у 35-летней местной женщины, работающей в больнице. Женщина могла заразиться коронавирусом после контакта с больным.

Директор департамента контроля заболеваний Суванчай Ваттанайчароенхия добавил, что с начала января 14 людей излечились от коронавируса и вернулись домой.

Ранее стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.