Справжні закарпатські палачинти готували цими вихідними в Ужгороді. Там відбувся фестиваль млинців. Змагалися кулінари за золоту пательню - палачинтовку. Скільки приготували - бачила Мар'яна Мартин.

Цей млинець Лесь готував близько п'яти хвилин. Начинив його солодким сиром, полуницею та карамельним сиропом. І це тільки один вид начинок, який пропонує кухар із Львівщини.

"Я взяв нутелу і орело, він ще теплий. Дуже вкусно", - говорить Віктор Шевченко кухар.

Повидло, фрукти, горіхи, ікра, м'ясо, овочі - на фестивалі палачінти в Ужгороді млинці на будь-який смак, колір та форму. Для приготування використовують і різні палачінтовки, так на місцевому діалекті називають пательню для смаження млинців. Кулінари діляться рецептом тіста.

"Секрет хорошого тіста у правильній консистенції, якщо воно ллється, то буде хорошим. Головне - це хороші пропорції і трішечки любові", - пояснює Олександра Туранова, учасниця фестивалю "Ужгородська палачінта".

Фестиваль палачінти проходить вже вп'яте. Учасників кілька десятків. Зокрема це місцеві кулінари та гості зі Львівщини. Змагаються і назвами страв.

"В Закарпатті є така проблема нелегального трафіку контрабанди, тому така тема - наші млинці всі мають якісь назви - "зелений коридор", це в нас - "хабар зелений", - говорять Тетяна Крес, Ольга Петрінко, учасниці фестивалю "Ужгородська палачінта".

Два найсмачніших млинці дівчата виклали на тарілку, винесли на сцену.

"Там в середині - кокосовий крем та шоколадні млинці", - говорить Тетяна Крес, Ольга Петрінко, учасниці фестивалю "Ужгородська палачінта

Учасники фестивалю змагалися за золоту палачінтовку. Завдання - приготувати найсмачніший млинець. В журі розповідають, що обрати переможців було складно. Адже кожен млинець тут особливий.

"Дуже багато в цьому році новинок. По-перше, новинка була в побачах, як подавалися страви, і в смаках", - говорить Валентин Штефаньо, член журі фестивалю "Ужгородська палачінта".

Золоту палачінтовку здобула Наталя. Вона нагодувала журі палачінтами з курячим м'ясом, грибним соусом та курячим бульйоном.

"Вона насправді дуже важка, я бачила багато золотих палачіндовок, але моя сама солідна і сама класна", - говорить Наталія Ганусин, учасниця фестивалю "Ужгородська палачінта".

Цьогоріч на фестивалі приготували рекордну кількість млинців - майже 30 тисяч.