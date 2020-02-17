Ученые из университета Чикаго создали так называемый "браслет тишины", который будет глушить микрофоны пользователя с целью уберечь его от прослушивания. Об этом сообщает The New York Times.

Устройство имеет 24 датчика, излучающих ультразвуковые сигналы. Разработчики устройства Чжао и Чжэн отметили, что для большинства людей этот звук будет незаметен, однако его могут почувствовать собаки.

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Суть работы браслета заключается в том, что микрофоны, расположенные поблизости, будут записывать шум, а не разговор человека.

Сообщается, что сейчас это прототип браслета под названием "cyberpunk".

Предположительно, "браслет тишины" будет стоить 20 долларов. Перед тем, как устройство поступит в продажу, его еще планируют усовершенствовать.

Изобретатели устройства считают, что человечество "проиграло борьбу с интернетом вещей". Они объясняют это тем, что сейчас отсутствует какой-либо контроль над данными, полученными с "умных" устройств. Причем, это происходит независимо от того, попадают эти данные в руки техкомпаний или хакеров.

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