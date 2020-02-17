В понедельник, 17 февраля, в Британии продолжает бушевать шторм Деннис. Страну заливает дождями уже третий день. Это спровоцировало сильные наводнения и хаос на дорогах. Об этом сообщает BBC.

По всей Британии объявили более 300 предупреждений о наводнениях, в том числе - пять серьезных предупреждений в Англии, которые считаются опасными для жизни.

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Правительственный орган Natural Resources Wales назвал масштаб наводнений "беспрецедентным" - уровень подъема воды в реках в эти выходные был самым высоким за последние 40 лет. Несколько школ были закрыты, а дороги - заблокированы из-за затопления и оползней.

Некоторые важные автодороги закрыты. Есть трудности с проездом по железной дороге во многих регионах страны.

В городке Тенбури Уэллс, что в графстве Вустершир, людей эвакуировали из домов на лодках. Городские власти предупредили о возможной необходимости дополнительной эвакуации.

Ранее сообщалось, что в Джакарте (Индонезия) произошли сильные наводнения.