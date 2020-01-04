Из-за наводнений и оползней в Индонезии погибли 53 человека, сообщает "Корреспондент".

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"Число погибших возросло до 53 человек, при этом один человек пропал без вести", - сказал пресс-секретарь Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Агус Вибово.

Также отмечается, что по состоянию на субботу, больше 173 тысячи жителей были эвакуированы из своих домов. Район Джакарты и близлежащих городов был затоплен после проливного дождя 31 декабря и в первые часы Нового года.

По предварительным данным, сильные дожди могут продолжаться до середины февраля, ожидаемый пик - 11-15 января.

Ранее сообщалось, что в Джакарте (Индонезия) произошли сильные наводнения.