Жуткое наводнение в Индонезии "унесло" жизни людей [ Редактировать ]
Из-за наводнений и оползней в Индонезии погибли 53 человека, сообщает "Корреспондент".
"Число погибших возросло до 53 человек, при этом один человек пропал без вести", - сказал пресс-секретарь Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Агус Вибово.
Также отмечается, что по состоянию на субботу, больше 173 тысячи жителей были эвакуированы из своих домов. Район Джакарты и близлежащих городов был затоплен после проливного дождя 31 декабря и в первые часы Нового года.
По предварительным данным, сильные дожди могут продолжаться до середины февраля, ожидаемый пик - 11-15 января.
Ранее сообщалось, что в Джакарте (Индонезия) произошли сильные наводнения.
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