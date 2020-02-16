В Британии прошел мощный шторм "Деннис", который "убил" двух человек. Об этом сообщает издание DW.

Жуткий ураган принес сильные ветра и обильные осадки. Из-за непогоды отменили сотни рейсов, а также приостановили движение поездов.

Наводнения возможны в Англии, Шотландии и Уэльсе. Из берегов может выйти река Нит, а в городе Понтипул уже разлилась река Тафф.

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За сутки в Тредегаре выпало около 105 мм осадков, а в Абердароне зафиксировали скорость ветра до 146 км/час. Для помощи житялям привлекли более 150 военных и резервистов.

А также, на восточном побережье Британии нашли тела двух мужчин, которые утонули во время шторма.

Мы сообщали, что Великобританию накрыл шторм "Сиара". Порывы ветра достигали 93 миль в час. Самый сильный ветер наблюдался в Уэльсе.

Ранее сообщалось, что вблизи Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение.