Жуткий шторм в Британии "убил" двух человек [ Редактировать ]
В Британии прошел мощный шторм "Деннис", который "убил" двух человек. Об этом сообщает издание DW.
Жуткий ураган принес сильные ветра и обильные осадки. Из-за непогоды отменили сотни рейсов, а также приостановили движение поездов.
Наводнения возможны в Англии, Шотландии и Уэльсе. Из берегов может выйти река Нит, а в городе Понтипул уже разлилась река Тафф.
За сутки в Тредегаре выпало около 105 мм осадков, а в Абердароне зафиксировали скорость ветра до 146 км/час. Для помощи житялям привлекли более 150 военных и резервистов.
А также, на восточном побережье Британии нашли тела двух мужчин, которые утонули во время шторма.
Мы сообщали, что Великобританию накрыл шторм "Сиара". Порывы ветра достигали 93 миль в час. Самый сильный ветер наблюдался в Уэльсе.
Ранее сообщалось, что вблизи Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение.
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