На борт самолета, которым будут эвакуировать украинцев из китайского города Ухань, ставшего очагом распространения коронавируса COVID-19, не пустят людей с симптомами ОРВИ.

Об этом на брифинге в понедельник, 17 февраля, заявил заместитель министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Эвакуируются здоровые люди. На борт люди с симптомами острой респираторной болезни не будут допущены. Это общемировая практика эвакуации из карантинных зон", - отметил Ляшко.

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По его словам, перед посадкой на самолет все пройдут медицинский осмотр китайскими медработниками, а также командой украинских медиков от Минздрава.

Он также сообщил, что салон самолета разбит на зоны таким образом, чтобы исключить возможность передачи вируса между пассажирами. Более того, в самолете будет отдельное помещение для изоляции людей, у которых могут появиться симптомы во время перелета.

По возвращению эвакуированных украинцев домой, их поместят на 14-дневный карантин.

В случае, если за этот период у кого-то проявятся симптомы болезни, этих людей будут отправлять в "боксированный" изолятор в больнице.

Прибытие рейса в Украину ожидается 20 февраля. Из Уханя планируют эвакуировать 49 украинцев.

Напомним, в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань подтвердили появление штамма коронавируса COVID-19, который вызывает пневмонию нового типа.

По состоянию на утро 17 февраля заразились 71 811 человек, 1775 умерли, выздоровели 11 388.

В Украине не был зафиксирован ни один лабораторно подтвержденный случай коронавируса.

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