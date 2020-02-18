Другий етап медичної реформи стартує 1 квітня. Тоді фінансування всіх медзакладів проводитимуть за принципом "гроші йдуть за пацієнтом". Внаслідок скорочень державних субвенцій деякі лікарні коштів недоотримуватимуть.

Сьогодні відбулися мітинги в урядовому кварталі столиці. Передусім, через тубдиспансери. Бо рішення про їх оптимізацію вже ухвалене. А це означає, що фінансування не вистачить на утримання стаціонарів. Фахівці побоюються: без кваліфікованої допомоги можуть залишитися хворі діти з малозабезпечених сімей.

"Наша організація за моїм особистим підписом подала петицію до Офісу президента - про збереження галузі. Ця петиція знаходиться на сайті президента і набрала 11 тисяч голосів. Ще є час її підписати. Розумієте, в чому питання - та адаптована частина людей, яка хвора на туберкульоз і розуміє, що це небезпечно - хвилюється за своє здоров'я. Вони будуть приймати ліки. Будуть прихильними до лікування. А інша частина - через брак коштів - не доїде до тубзакладу, бо у них немає грошей", - наголосив Віталій Руденко, голова правління громадського руху "Україна проти туберкульозу".