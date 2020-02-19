Кости бедер и черепа: ученые нашли стену "трупов" [ Редактировать ]
В Бельгии, в городе Гент, возле собора Святого Бавона, археологи нашли стены из человеческих костей. Об этом сообщает The Brussels Times.
Останки людей отнесли ко второй половиной XV века, а стены были построены примерно в XVII-XVIII в.в.
Они состоят преимущественно из костей бедер и голеней взрослых людей, а пространство между костями заполнено человеческими черепами.
Ученые предполагают, что стены были воздвигнуты после того, как расчистили церковное кладбище для новых захоронений. Кости же не выбросили, а сделали из них оссуарии - специальные места для хранения скелетированных останков.
"Эта находка уникальна в Бельгии", - подчеркнул сделавший находку археолог Рубен Виллаэрт.
Руководитель проекта Джаник Де Грайз добавил, что "с таким мы еще не сталкивались".
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