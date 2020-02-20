"В данный момент в Затоке происходит крупнейшая в истории поселка, а может и всей Украины, попытка хищения курортной земли стоимостью свыше 250 000 000 гривен", - утверждают юристы, которые сегодня собрали по этому поводу срочную пресс-конференцию в Одессе.

Команда адвокатов, включая партнера эстонского инвестора Марселя Вихмана, Александра Погорелого, правозащитников Станислава Клименко и Анны Гнатенко, представила результат многомесячного расследования масштабной земельной аферы в скандально известном курортном поселке.

"В данный момент в Затоке происходит крупнейшая в истории поселка, а может и всей Украины, попытка хищения курортной земли стоимостью свыше 250 000 000 гривен", - утверждают юристы, которые сегодня собрали по этому поводу срочную пресс-конференцию в Одессе.

Команда адвокатов, включая партнера эстонского инвестора Марселя Вихмана, Александра Погорелого, правозащитников Станислава Клименко и Анны Гнатенко, представила результат многомесячного расследования масштабной земельной аферы в скандально известном курортном поселке.

По словам адвокатов, полиция и прокуратура саботируют расследование, аресты на земельные участки не накладывают, а заместитель Генпрокурора Трепак и вовсе передает 40 уголовных дел против ОПГ "Затока" в Херсонскую область, якобы для более эффективного расследования, чтобы по факту "похоронить" их там, учитывая удаленность от места преступлений.

- Еще в августе 2019 года на пресс-конференции, обращенной к президенту Зеленскому, я называл фамилии тех, кто крышует Бокия и ОПГ. Это и экс-заместитель главы СБУ Демчина, у которого и после увольнения со службы остались рычаги влияния, и бывший заместитель Генерального прокурора Кизь, и начальник ДЗЭ Одесской области Семенцов, бывший начальник следствия Белгорода-Днестровского Мащенко, глава Беляевской райгосадминистрации и бывший УБОПовец Василий Самокиш, общение с которыми выстраивала правая рука Бокия, "черный риелтор" Мария Пилева. После этого СБУ открыла на меня охоту, сфальсифицировала уголовное дело и пыталась закрыть в СИЗО, но я продолжил расследование. И теперь, когда мы знаем все фамилии подставных лиц и их связь с указанными правоохранителями, мы с уверенностью можем утверждать об их причастности, а все доказательства уже переданы в НАБУ. Надеюсь, совсем скоро вся страна услышит о громких задержаниях перечисленных мною лиц, - заявил Александр Погорелый.

По словам адвоката Анны Гнатенко, представляющей ГО "Пляжи Затоки", и Станислава Клименко им удалось выяснить 87 подставных лиц, на которых оформлены земельные участки - примерно по 10 соток на каждого. И среди них нет ни одного жителя Затоки. В большинстве мест в частные руки попадет половина территории пляжей, фактически курорт лишится своей главной особенности - широких песчаных пляжей. В доказательство своих слов адвокаты представили выписки из кадастровых карт, списки с фамилиями владельцев участков, а для наглядности продемонстрировали похищенные участки на гугл-карте.

- Если сейчас не принять срочные меры, то эта земля навсегда будет украдена у жителей Затоки, а вырученные деньги пойдут на взятки чиновникам, и на новые выборы, чтобы представители земельной мафии и дальше продолжали руководить поселком, - резюмировали адвокаты.





