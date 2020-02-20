В четверг, 20 февраля, следователи по делу об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета заявили о противоречащих экспертизах по росту подозреваемых. Об этом на заседании Апелляционного суда Киева заявил прокурор Серий Зузак, пишет Украинская правда".

По его словам, рост убийц, зафиксированных на камерах видеонаблюдения, пока не удалось установить.

"Действительно, есть такой вывод. Кроме того, это не один вывод, есть еще другой вывод, который дал другие результаты, несколько больший рост человека... В 2020 году, то есть в этом году, назначена аналогичная экспертиза для установления роста этих лиц... И получен вывод о том, что рост людей вообще невозможно установить при ходьбе, и эксперт не определил даже приблизительно рост. То есть этот вопрос в настоящее время не решен, есть разные мнения экспертов, поэтому следователь не приобщал эти выводы к материалам ходатайства", - сказал прокурор.

Во время заседания адвокаты подозреваемого Андрея Антоненко попросили суд требовать у следствия экспертизу по росту убийцы. Защита ссылалась на документ, который был опубликован в СМИ и в котором говорится, что киллер был 164-175 см роста.

По мнению прокурора, этот вывод не имеет значения для рассмотрения апелляционной жалобы. Также он отметил, что суд не имеет полномочий требовать у следствия документ.

В то же время, прокурор признал, что такая экспертиза была проведена, а ее результаты в 2016 году публично объявлялись следствием.

Суд, заслушав обе стороны, поддержал просьбу защиты, обязав прокурора принести заключение о росте убийцы на следующее заседание. В связи с этим, рассмотрение жалобы отложили на 2 марта.

Защита Антоненко настаивает о его невиновности, поскольку мужчина минимум на 5 см выше мужчины, которого зафиксировали камеры. По словам защиты Антоненко, его рост - 180 см. Об этом свидетельствует военный билет мужчины.

Раньше сообщалось о том, что 12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.