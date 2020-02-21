Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая ранее сообщила, что лично будет принимать участие в карантине, уехала из санатория в Новых. Об этом сообщил директор санатория Александр Блинов в эфире телеканала Newsone.

"Госпожа министр выехала",- сказал директор.

Скалецкая прибыла в санаторий ночью и пообщалась с медперсоналом. Также она сообщила, что хочет пообщаться с эвакуированными украинцами и пройти процедуру обсервации.

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Скалецкой предоставят отдельный домик для проживания, поскольку такие условия необходимы ей для работы.