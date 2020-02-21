Скалецкая уехала из Новых Санжаров не пробыв там и суток [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая ранее сообщила, что лично будет принимать участие в карантине, уехала из санатория в Новых. Об этом сообщил директор санатория Александр Блинов в эфире телеканала Newsone.
"Госпожа министр выехала",- сказал директор.
Скалецкая прибыла в санаторий ночью и пообщалась с медперсоналом. Также она сообщила, что хочет пообщаться с эвакуированными украинцами и пройти процедуру обсервации.
Скалецкой предоставят отдельный домик для проживания, поскольку такие условия необходимы ей для работы.
Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
по теме
Скалецкая отправилась на карантин вместе с эвакуированными
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что лично будет принимать участие в карантине
"Старость не обманешь": Алла Пугачева в парике напугала фанатов
Известная артистка Алла Пугачева напугала поклонников внешним видом
В Китае создали игру про коронавирус
В Китае власть создала игру про коронавирус
В Италии зафиксировали один из первых случаев коронавируса
В пятницу. 21 февраля, в Италии в регионе Ломбардия зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Протесты в Новых Санжарах: задержанных отпустили после допроса
В Новых Санжарах отпустили 23 задержанных