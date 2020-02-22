В пятницу, 21 февраля, под Киевом в селе Чайки в доме экс-главы МИД случилось происшествие. Известно, что внутри нашли застреленного мужчину. Им оказался Сергей Старицкий - экс-директор ООО "Спорт медиа проект". Позже в сети друг погибшего, известный бизнесмен Владимир Костерин рассказал о событии.

"Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация поступающая от экспертов другого рода, стреляли с 3-5 метров. Знал Сергея десятки лет, его целеустремленность, характер и активность всегда позитивно заряжали окружающих", - написал Костерин в своем Facebook.

В комментариях пользователи сети поддержали Владимира и согласились, что версия о самоубийстве - придуманная и не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что женщина поссорилась с мужчиной и пошла топиться на лед. А также в Днепре произошло два жутких самоубийства. Там же нашли повешенным молодого человека

Тем временем, в Харькове зарезали мужчину и угнали авто. А в Черновцах школьный дворник покончил жизнь самоубийством из-за коммуналки. Также мы писали о том, что в Киеве 19-летнего парня нашли повешенным в лесу.