Драйверів вітчизняної економіки днями визначили в Кабміні. Це - IT, фармацевтика, хімпром та агросектор. Для кожного напрямку пропонують стратегію розвитку.

Як планують нарощувати виробництво аграрії?

2019 рік видався врожайним для аграріїв, які працюють на полях. Завдяки цьому збільшився обсяг експорту. Лідирує - кукурудза. Її відправили за кордон аж 32 мільйони тонн. Не пасе задніх і соняшникова олія - її підприємці експортували майже на 3 мільярди гривень.

"Ми бачимо, що з 2010 року валова продукція сільського господарства виросла на 45 відсотків, при тому самому земельному банку. Це, перш за все, за рахунок технологій. Технології інновації, знайомства - це, як мінімум, 3 ключові фактори", - наголосив Тарас Висоцький, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Загалом, збільшення виробництва продукції усіх видів становить від 77 до 87 відсотків, - кажуть фахівці. Таких показників вдалося досягти зокрема й завдяки хімічній промисловості. Основа українського хімпрому - виробництво мінеральних добрив. Чим більше фермери їх вносять, тим більші врожай і прибуток.

"В 2019 году произошел такой резкий скачек потребления азотных удобрений. Аммиачной селитры Украина потребила более двух миллионов тонн за год. А КААСа - более 900 тысяч тонн. Потребление удобрений также увеличилось, потому что включились кредитные механизмы. По нашему мнению, в будущем рынок кредитования и различных финансовых инструментов - это станет основным инструментами, которые будут помогать аграариям покупать удобрения и другую продукцию", - зазначив Михайло Саницький, голова аналітичного відділу АІА "Інфоіндустрія".

"Потужна хімія, потужна техніка, потужна техніка, потужний захист рослин - ми отримаємо мультиплікаційний ефект, в десятки разів більший, ніж сьогодні ми його маємо. Ті ж добрива, той же захист рослин, - якщо ми перевернемо пірамідку і змістимо акценти і будемо це все виробляти в Україні - ми отримаємо потужний ефект. Якщо у нас будуть працювати хімічні заводи, які виробляють добриво, якщо ми будемо виробляти конкурентну сільгосптехніку, - то, повірте, оцей тренд і оця можливість сьогодні кредитних ресурсів - вона забезпечить аграріям і нашим виробникам спільний ринок збуту", - зазначив Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України.

Одними з перших програму з кредитування аграріїв почали впроваджувати вітчизняні виробники добрив. Наголошують на перевагах як для хімпрому, так і клієнтів.

"Фермер має можливість отримати ще більш доступні умови фінансування за рахунок отримання компенсації від виробника, банку", - наголосив Сергій Пільганчук, керівник із продажу корпоративних продуктів банку "Агропросперіс банк".

"Если у вас на данный момент не достаточно ресурса для того, чтобы купить необходимый объем, - мы вас с удовольствием рекомендуем одному из банков наших партнеров, они рассмотрят вашу кредитную заявку и выдадут вам кредит на льготных условиях. Льготные условия достаточно интересны. Льготная ставка ниже на 5-7 процентов, чем стандартный кредит. Вы просто удешевляете свой кредитный портфель. Гарантируете качество поставки. Потому что наши программы и партнеры очень переживают, и мы точно также, чтобы все проходило идеально", - наголосив Євген Хурименко, керівник компанії "OSTCHEM RETAIL".

Вітчизняні виробники добрив стверджують, що така комплексна співпраця убезпечить фермера від використання низькоякісної продукції, адже всі закупівлі здійснюються напряму, від виробника.

"Вы можете приобрести эти удобрения вовремя, - что самое главное, - дешевле. И именно в тот период, когда вы можете качественно спрогнозировать и спланировать свой бизнес. Вы же знаете, что в агро есть пословица: " День год кормит". Так вот, вот этот день важно сохранить и подумать об этом всем заранее и подготовиться к вашему сельхозциклу. Все равно это является ключевым, когда вы хотите достигнуть, а каждый фермер хочет достигнуть максимально эффективности своего бизнеса", - підкреслив Євген Хурименко, керівник компанії "OSTCHEM RETAIL".

Фахівці кажуть: використання якісних вітчизняних добрив дозволить аграріям збільшити власні прибутки. А ринок - забезпечити високоякісним продуктом, що дасть змогу Україні залишатися серед світових лідерів за високими економічними показниками в агросекторі.