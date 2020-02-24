У Празі відкрили виставку, присвячену матерям загиблих на Донбасі [ Редактировать ]
У Празі відкрили фотовиставку, присвячену українським матерям, чиї сини загинули під час бойових дій на Донбасі. Світлини виставили на Староміській площі просто неба.
Серед експонатів 12 знімків на них жінки, які втратили дітей. Організатори виставки кажуть, їхня мета - підтримати родини, яких торкнулася нещадна війна.
по теме
Постійні обстріли на Донбасі: як живе малеча у воєнних умовах
Постійні обстріли на Донбасі тримають у напруженні і військових, і цивільних. А надто - дітей
Війна на Донбасі: бойовики знову б'ють з артилерії
На Донбасі минулої доби бойовики 13 разів порушили режим тиші. Атакували із заборонених мінометів та артилерії, а ще - з гранатометів різних систем, стрілецької зброї та БМП
Загострення на Донбасі: бойовики обстрілюють українські позиції
Ситуація на передовій знову загострюється. Українські позиції сьогодні ворог обстрілював уже 13 разів. Бив із артилерії, важких мінометів, кулеметів та бронетехніки, а також скидав гранати з безпілотників
Загострення на Сході: секретар РНБО оцінив ситуацію
В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розповів про загострення ситуації на Донбасі та протести у Нових Санжарах через евакуювання українців із Уханю
Війна на Донбасі: бойовики несподівано перейшли у наступ
Бойовики несподівано перейшли у наступ та нав'язали бій такої сили, яку вже кілька років на Донбасі не бачили