У Празі відкрили фотовиставку, присвячену українським матерям, чиї сини загинули під час бойових дій на Донбасі. Світлини виставили на Староміській площі просто неба.

Серед експонатів 12 знімків на них жінки, які втратили дітей. Організатори виставки кажуть, їхня мета - підтримати родини, яких торкнулася нещадна війна.