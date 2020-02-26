В Печерском районе Киева неизвестные зверски убили и расчленили собаку. Животное обнаружили мертвым утром в среду зоозащитники и местные волонтеры.



По словам очевидцев, у животного была отрезана голова, рядом находились внутренние органы, намотанные на палку.

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В комментарии "Подробностям" местная жительница и волонтер сообщила, что примерно полтора года подкармливает собак, которые живут на закрытой территории в Печерском районе Киева.

Ранее некоторые жители дома напротив возмущались по этому поводу. После волны возмущений, животных стали подкармливать недалеко от гаражей, где они гуляют днем, при этом ночуют собаки на закрытой охраняемой территории.



Волонтер также рассказала, что возле этих гаражей часто гуляет молодежь. Она предполагает, что убить собаку мог кто-то из молодых людей, находясь под действием алкоголя или наркотиков.

На место происшествия вызвали полицию. Представители правоохранительных органов составили протокол. Труп животного отправили на экспертизу.

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