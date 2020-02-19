Украинка Анастасия Зинченко, которая находится в Китае, рассказала, что не эвакуировалась с другими гражданами Украины из Уханя из-за того, что не смогла забрать собаку. Об этом девушка написала у себя в Instagram.

"Я даже нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для собаки, отправила все в посольство. Мое сообщение и вопрос о собаке проигнорировали. Впоследствии представитель посольства Украины позвонил и сказал, что с собакой я эвакуироваться не могу", - написала она.

Посольство Украины в КНР, в свою очередь, в комментарии "УНН" сообщило, что не имеет полномочий разрешать или отказывать во въезде в Украину.

"Посольство не принимает решение, кого везти. Так же, как мы не отправляем самолеты, не обеспечиваем санитарный контроль, не мы выставляем условия ... Почему люди представляют, что в китайском аэропорту стоит посольство, хотя мы за 1,5 тыс. км отсюда, и именно мы решаем, кого впускать в Китай, кого выпускать, а у Китая нет ни пограничников, ни санитарных врачей, ни ветеринарных служб", - отметили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе ГСЧС Украины заявили, что для перевозки граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, подготовлено 7 автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателя.

Известно, что прибывших из Китая на 14 дней поместят на карантин.