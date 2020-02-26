Презентация нового iPhone может перенестись из-за коронавируса [ Редактировать ]
Презентация нового iPhone SE 2 может перенестись из-за вспышки коронавируса. Компания Apple заявила, что 31 марта 2020 года может не быть анонса. Об этом сообщает Appleinsider.
В Шэньжэне на заводе возобновили производство некоторых моделей iPhone. Но, в Шанхае производство не начинается.
Также, определенные задержки в тестировании приведут к срыву графика Apple по приобретению нестандартных микросхем и других деталей, необходимых для массовой сборки.
Ранее сообщалось, что выпуск нового iPhone могут отложить из-за коронавируса. Мы писали о том, что в "Борисполе" нашли технику Apple на 1,8 млн.
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