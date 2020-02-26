Во вторник вечером, 25 февраля, госпитализировали второго человека с подозрением на коронавирус. Об этом рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Мария Полищук на брифинге.

"В настоящее время в областной больнице есть два пациента, которые имеют историю длительного пребывания в Италии. Их состояние несколько нарушено, но не критично, ближе к средне тяжелому состоянию", - рассказала она.

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Также она рассказала, что результаты будут отправлены только сегодня в центральную киевскую лабораторию. Тесты на грипп у них оказались отрицательные. Пациентов будут обследовать на наличие коронавируса.

Это не первый случай подозрения на коронавирус в Украине. Напомним, в Закарпатской области госпитализировали мужчину. Его вместе с женой поместили в изолятор. Позже, пришли результаты анализов. Коронавируса у мужчины не обнаружили.

Тем временем, во Вьетнаме выздоровели все инфицированные коронавирусом.

Напомним, что эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.