Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно поразила пикантным фото, удивила своих поклонников ярким снимком, который она опубликовала в своем Instagram.

Никитюк позирует на фото в купальнике и черной накидке. Она находится на отдыхе, где вместе с подругой танцует в мыльной пене.

"Отметь подругу, которой вмазала б пеной", - подписала фото звезда.

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"Особенно получить прилив пеной", "Леся ты как всегда звезда так держать", "Бомбическая", "Обожаю тебя", "Ты крутая", "Хочу себе такую штуку", - комментировали в сети.

К слову, ранее мы писали о том, что Леся Никитюк рассказала о параметрах фигуры. Также недавно телеведущая дебютировала в роли певицы песней о ямах на дорогах.

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