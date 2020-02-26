Могилевская изменилась до неузнаваемости (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская артистка Наталья Могилевская изменила привычный образ. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.
В кадре Могилевская запечатлена с длинными волосами с мелкими кудрями в афро-стиле. Пышную прическу звезда дополнила большим красным бантом. Корни певицы заметно отросли и намного темнее остальной длины волос.
Образ Могилевская дополнила неброским макияжем глаз и розовой помадой. Также в кадр попали голые плечи певицы. Складывается впечатление, что селфи звезда сделала топлес.
"Начинается...", - именно таким словом подписала фото звезда.
Поклонники Могилевской отметили, что ей идет такая прическа и, что с ней певица выглядит "как куколка".
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