Путин сделал откровенное признание о двойниках [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойников в начале 2000-х годов. Об этом он рассказал в интервью изданию ТАСС.
"Я – настоящий. Двойников нет. Тема двойника возникала, но я отказался. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом – в начале нулевых", – сказал Путин.
Ранее множество СМИ сообщали о том, что Путин имеет двойника. Эту идею ему предложили в начале 2000-х годов, во времена борьбы с терроризмом.
Предполагалось, что двойники Путина будут заменять его на мероприятиях, которые небезопасны для президента.
Ранее, Президент России Владимир Путин рассказал, что он хочет договориться с Владимиром Зеленским.
Напомним, ранее Путин не подписал указ об отставке Суркова. Об этом рассказа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Раньше сообщалось о том, что правительство России уходит в отставку. А также Пристайко рассказал о доверии к России.
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