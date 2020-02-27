Президент России Владимир Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойников в начале 2000-х годов. Об этом он рассказал в интервью изданию ТАСС.

"Я – настоящий. Двойников нет. Тема двойника возникала, но я отказался. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом – в начале нулевых", – сказал Путин.

Читайте также Трамп решил опровергнуть все мифы о коронавирусе

Ранее множество СМИ сообщали о том, что Путин имеет двойника. Эту идею ему предложили в начале 2000-х годов, во времена борьбы с терроризмом.

Предполагалось, что двойники Путина будут заменять его на мероприятиях, которые небезопасны для президента.

Ранее, Президент России Владимир Путин рассказал, что он хочет договориться с Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее Путин не подписал указ об отставке Суркова. Об этом рассказа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Раньше сообщалось о том, что правительство России уходит в отставку. А также Пристайко рассказал о доверии к России.