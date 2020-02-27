Украинка заразилась коронавирусом: в МИД подтвердили госпитализацию [ Редактировать ]
В четверг, 27 февраля, Министерство иностранных дел Украины подтвердило заражение украинки коронавирусом в Италии. Об этом сообщает УНН.
Как рассказал директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, гражданка Украины находится в инфекционном отделении больницы Котуньо в Неаполе. Состояние ее - не критическое, родственников гражданки, которых она посещала, перевели на карантин.
"В Неаполе два случая подтверждено на инфекцию. Одна из двух - украинка, 26 лет, работает на севере в Кремоне, приехала на юг. Навещала родителей в Чиленто в Салерно, положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой Спалланцани в Риме", - сообщил Погорельцев.
Генеральное консульство Украины в Неаполе в контакте с местным штабом, добавил дипломат.
Напомним, девушка чувствовала себя слабой и отправилась в больницу. Ей сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат.
К слову, в Италии зафиксированы уже более 400 случаев заражения коронавирусом. К тому же, первый случай коронавируса зафиксирован на юге Италии.
Ранее мы сообщали о том, что в Закарпатской области мужчину с женой поместили в изолятор из-за подозрения на коронавирус.
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