В четверг, 27 февраля, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин рассказал о возможной эвакуации украинцев из страны, где сейчас зафиксирована масштабная вспышка коронавируса. Он отметил, что эвакуация на сегодняшний день пока не планируется. Об этом Перелыгин рассказал в эфире одного из телеканалов.

Посол уточнил, что такой сценарий пока не рассматривается по двум причинам. Одна из них - открытое воздушное пространство и другое транспортное сообщение.

"Сегодня из Италии летают около 50 рейсов в неделю. Любой гражданин Украины, который считает, что должен вернуться, может воспользоваться самолетом или сотней автобусных маршрутов. Транспортное сообщение между Италией и любой страной существует. Нет никаких предостережений относительно поездки или перелета из Италии, в том числе в Украину", - заявил Перелыгин.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что эвакуация украинцев из Италии будет осуществлена в случае необходимости.

Ранее мы писали о том, что коронавирус COVID-19 "проник" в 20 стран. В четверг, 27 февраля, три подозрения на коронавирус Covid-19 было зафиксировано в Одесской области, но ни одно из них не подтвердилось.

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