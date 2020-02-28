С 1 марта в Украину придет много изменений. Среди них: индексация пенсий, повышение выплат по безработице, а также подорожание проезда в поездах. Podrobnosti.ua расскажут, что изменится в Украине в течение месяца.

Индексация пенсий

С 1 марта в Украине повысят пенсии некоторым гражданам страны. Так, согласно подсчетам, пенсии в среднем вырастут на 11%. Повышение выплат получат:

пенсионеры по возрасту.

пенсионеры по инвалидности.

пенсионеры по потере кормильца.

пенсионеры по выслуге лет (медработники и учителя, у которых не меньше 30 лет стажа в профессии).

Подробнее о пенсиях вы можете почитать в нашем материале.

Увеличение пособия по безработице

Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины приняло решение о повышении пособия по безработице. Рост выплат коснется тех, кому выплаты назначают с учетом заработной платы и страхового стажа. Так, минимальный размер пособия по безработице будет увеличен с 1630 до 1800 грн., то есть на 170 грн.

Если же выплаты назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, то минимальный размер пособия по безработице будет увеличен с 610 до 650 грн., то есть на 40 грн.

"Большая стройка" дорог

Уже 1 марта стартует "большая стройка" дорог. Зеленский отметил, что в этом году планируется обновить 4 тысячи километров дорог государственного значения, на что предусмотрено беспрецедентные средства - более 85 млрд грн.

Президент отметил, что масштабное строительство дорог поможет создать в Украине около 12 000 новых рабочих мест. Подробней вы можете прочитать тут.

Подорожание проезда в поездах

С марта стоимость билетов на пассажирские перевозки вырастет, но не на все поезда. По предварительным данным, с повышением стоимости проезда доход от пассажирских перевозок возрастет на 8%, а общий доход на 13% в 2020 году. В то же время, тарифы на грузоперевозки будут расти на 2,5% каждый квартал.Все это означает поэтапное удорожание стоимости билетов на 2% в месяц начиная с марта 2020 года.

Все это не коснется стоимости проезда в вагонах I класса поездов "Интерсити +".

Ранее мы писали, что синоптики дали прогноз погоды на начало марта.