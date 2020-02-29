Начало весны в этом году в Украине будет дождливым и довольно ветреным, завтра по стране ожидается от 4° мороза до 11° тепла в течение суток, 1 марта температура воздуха существенно не изменится, а в понедельник будет несколько выше. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Завтра, 29 февраля, в большинстве областей без осадков, лишь ближайшей ночью в Карпатах, на Прикарпатье и Одесской области небольшой дождь и мокрый снег, днем в Крыму небольшой дождь; температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 4-9° тепла, на крайнем юге страны ночью 0-4° тепла, днем 6-11°.

1 марта на Закарпатье, во Львовской области и на Волыни, 2 марта в западной части пройдут умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков; в южных, центральных и северных областях местами порывы ветра 15-20 м/с; температура в воскресенье существенно не изменится, в понедельник - несколько повысится.

Напомним, что в Одессе непогода "убила" пенсионерку. Ранее мы писали о том, что из-за глобального потепления два острова в Индонезии ушли под воду.