В пятницу, 28 февраля, спустя неделю после начала обсервации эвакуированных из Уханя украинцев, которых направили в Новые Санжары, появился текст документа граждан, давших согласию на эвакуацию. Документ публикует "Слідство.Інфо".

В тексте соглашения есть указание исключить "любые контакты со средствами массовой информации". Одна из эвакуированных сообщила, что бумаги они подписывали еще до вылета из Уханя.

"Этот документ - вроде как наш билет на самолет", - объяснила она.

Он называется "Добровольное согласие лица на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий".

Кроме указаний сообщать врачам об ухудшении самочувствия и придерживаться режима нахождения в обсервации, там есть пункт об исключении общения с представителями медиа.

Обязуюсь придерживаться режима пребывания в обсерваторе, в том числе немедленно сообщать врачам о любом ухудшении самочувствия, исключить контакты с другими лицами, а также любые контакты со средствами массовой информации.

Этот документ был одобрен правительственным оперативным штабом.

"Мы планировали и прописывали его в "согласии" только по вопросам безопасности, поскольку считали, что при массовых стримах, скайп-интервью может быть также неумышленно транслирована информация о безопасности (размещение охраны, периметр)", - объяснил руководитель Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Медийная юристка Елизавета Алексиюк сообщила, что в законодательстве нет возможности запрета на контакты с медиа в таких ситуациях. Руководитель Хельсинской группы по правам человека Александр Павличенко сообщил, что в тексте не указаны санкции в случае нарушения соглашения, поэтому подписание такого документа означает добровольное согласие.

Ранее мы писали о том, что коронавирус подтвердили в соседней Польше. В пятницу, 28 февраля, в Новой Зеландии у пассажира самолета подтвердили коронавирус. Также первый случай заражения подтвердили в Беларуси.

К слову, в Италии зафиксированы уже более 400 случаев заражения коронавирусом. К тому же, первый случай коронавируса зафиксирован на юге Италии.