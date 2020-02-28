Лежал среди могил: на Байковом кладбище нашли труп [ Редактировать ]
В четверг, 27 февраля, в Киеве на Байковом кладбище среди могил нашли тело мужчины. Об этом сообщает "Информатор".
Как выяснилось, охранник кладбища обходил территорию и нашел мужчину, который не подавал признаков жизни. Охранник сразу вызвал "скорую".
Врачи прибыли на место, но они лишь констатировали смерть. Правоохранители не нашли никаких признаков насильственной смерти.
Охранник рассказал, что к нему ранее обращались две женщины, которые искали мужчину похожего по описанию.
Женщины опознали в мужчине своего близкого родственника. Ему было всего 32 года.
Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина убил тещу и спрятал труп в подвале.
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