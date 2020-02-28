В четверг, 27 февраля, в Киеве на Байковом кладбище среди могил нашли тело мужчины. Об этом сообщает "Информатор".

Как выяснилось, охранник кладбища обходил территорию и нашел мужчину, который не подавал признаков жизни. Охранник сразу вызвал "скорую".

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Врачи прибыли на место, но они лишь констатировали смерть. Правоохранители не нашли никаких признаков насильственной смерти.

Охранник рассказал, что к нему ранее обращались две женщины, которые искали мужчину похожего по описанию.

Женщины опознали в мужчине своего близкого родственника. Ему было всего 32 года.

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