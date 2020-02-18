Вылавливали по частям: в Кривом Роге из пруда достали обезглавленный труп (фото) [ Редактировать ]
В Кривом Роге в одном из водоемов прохожий случайно увидел пакет, в котором находилось тело человека. Об этом сообщает one.kr.ua.
Прохожий решил достать пакет из пруда, но с него выпало тело женщины без рук, ног и головы. Как выяснилось, женщине было примерно 50 лет.
Тело обнаружили в пруду неподалеку от автовокзала "Терминал". На месте выясняются все детали, где работают оперативные группы.
Позже из пруда выловили руки и ноги женщины.
Напомним, в центре Киева нашли труп и мужчину при смерти. В подвальном помещении дома по улице Тургеневской 35б дворник обнаружил двух мужчин без признаков жизни.
Ранее мы писали о том, что в Харькове на футбольном поле нашли труп. Также читайте о том, что в Кривом Роге мужчина зверски убил двух пенсионерок.
Сообщалось, что в Днепре мужчина с ножом напал на 17-летнюю девушку, а также мужчина во время свидания показал женщине труп.
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