В Кривом Роге в одном из водоемов прохожий случайно увидел пакет, в котором находилось тело человека. Об этом сообщает one.kr.ua.

Прохожий решил достать пакет из пруда, но с него выпало тело женщины без рук, ног и головы. Как выяснилось, женщине было примерно 50 лет.

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Тело обнаружили в пруду неподалеку от автовокзала "Терминал". На месте выясняются все детали, где работают оперативные группы.

Позже из пруда выловили руки и ноги женщины.

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