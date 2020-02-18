Под Одессой задержали полицейских за пытки над человеком [ Редактировать ]
Под Одессой арестовали двоих сотрудников полиции, которых задержали за пытки человека. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Как выяснилось, сотрудники полиции специально не допускали медицинскую помощь к человеку, когда его жизнь была под угрозой.
Полицейским сообщили о подозрении в январе, но после этого Заводской райсуд Николаева решил арестовать их в качестве меры пресечения.
Они находятся в СИЗО, где ждут решения суда. Полицейским грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в центре Киева нашли труп и мужчину при смерти. В подвальном помещении дома по улице Тургеневской 35б дворник обнаружил двух мужчин без признаков жизни.
Ранее мы писали о том, что в Харькове на футбольном поле нашли труп.
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