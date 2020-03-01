В воскресенье, 1 марта, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

1 марта и 2 марта в Украине будут порывы ветра от 15-20 метров в секунду. В Карпатах порывы ветра будут достигать 25-30 м/сек.

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А также, в Киеве в течение нескольких часов будут порывы ветра до 20 м/сек. Непогода сохранится до конца суток 2 марта. В Украине и Киеве был объявлен желтый уровень опасности.

Ранее мы писали, что синоптики дали прогноз на начало марта. 1 марта на Закарпатье, во Львовской области и на Волыни, 2 марта в западной части пройдут умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков; в южных, центральных и северных областях местами порывы ветра 15-20 м/с