По состоянию на воскресенье, 1 марта, в Италии число инфицированных новым коронавирусом достигло 1694 человек. 83 пациента выздоровели, умерли 34 человека.

Об этом сообщает la Reppublica.

По официальным данным, 984 случая коронавируса зафиксированы в Ломбардии, 285 в Эмилии-Романье, 263 в Венето, 25 в Лигурии, 17 в Кампании, 49 в Пьемонте, 13 в Тоскане, 25 в Марке, 6 в Лацио, 9 в Сицилии 3 в Апулии, 5 в Абруццо, по одному в Калабрии и в автономной провинции Болцано.

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"В больницы с симптомами болезни госпитализированы 639 пациентов, 140 из них находятся в реанимации, 798 человек находятся на карантине дома", - говорится в сообщении.

Глава Службы гражданской защиты Анджело Борелли заявил, что правительство покупает более 5 млн защитных масок. По его словам, в нескольких городах так называемой "красной зоны", откроют почтовые отделения с целью выплаты пенсий, а также проведения других финансовых операций, необходимых гражданам.

Школьники в Ломбардии, Эмилии-Романье и Венето должны оставаться дома по меньшей мере еще одну неделю.

Ранее мы писали о том, что Wizz Air сокращает рейсы в Италию из-за коронавируса. В МИД сообщили, что украинцев из Италии эвакуировать не будут.

Тем временем, в Чехии зафиксировали первые случаи коронавируса. Также в Беларуси зафиксировали второй случай заражения коронавирусом.