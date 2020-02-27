Украинцев из Италии эвакуировать не будут - МИД [ Редактировать ]
В четверг, 27 февраля, в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел заявили, что речь об эвакуации украинцев из Италии пока не идет. Об этом сообщил начальник консульской службы МИД Максим Коваленко, передают "Українські Новини".
"На данный момент об эвакуации из Италии (украинцев) речь не идет", - сказал он.
Коваленко отметил, что консульская служба находится на постоянной связи с находящимися за границей, в том числе и в Италии, украинцами.
По его словам, все просьбы граждан Украины учитываются.
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