В понедельник, 2 февраля, в Киеве, на Позняках, местные жители решили наказать автохама. Соответствующие фото публикует паблик "Киев Оперативный" на своей странице в Instagram.

Так, на улице Урловская, 21, водитель автомобиля Subaru припарковал машину, перекрыв проход к мусорным бакам.

В ответ на такой поступок, люди засыпали его авто мусором.

В Киеве довольно часто можно встретить случаи "хамства" на дорогах. Так, в центре Киева автохам на "Ягуаре" перекрыл дорогу трамваям и ушел.

А в Одессе 45-летний мужчина убил соседа из-за замечания о парковке автомобиля. Преступление случилось возле одного из жилых домов на улице Космонавтов.