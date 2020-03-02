В Киеве автохама засыпали мусором (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 2 февраля, в Киеве, на Позняках, местные жители решили наказать автохама. Соответствующие фото публикует паблик "Киев Оперативный" на своей странице в Instagram.
Так, на улице Урловская, 21, водитель автомобиля Subaru припарковал машину, перекрыв проход к мусорным бакам.
В ответ на такой поступок, люди засыпали его авто мусором.
В Киеве довольно часто можно встретить случаи "хамства" на дорогах. Так, в центре Киева автохам на "Ягуаре" перекрыл дорогу трамваям и ушел.
А в Одессе 45-летний мужчина убил соседа из-за замечания о парковке автомобиля. Преступление случилось возле одного из жилых домов на улице Космонавтов.
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