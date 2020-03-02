В сквере имени Тренева в центре Симферополя открыли арт-объект "Время Крыма". Об этом сообщает местное издание "БеZ формата".

Объект представляет собой солнечные часы в виде кованой карты Российской Федерации с изображением различных памятников.

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"Солнечные часы будут показывать астрономическое время. На кованной карте каждый регион России представлен по-своему. К примеру, кузнецы из Санкт-Петербурга привезли фрагмент с кораблем и разводными мостами, крымский кусочек кованого пазла присоединен к карте России мостом. Также на контуре полуострова решили показать главные достопримечательности Крыма", - говорится в сообщении.

Карта размером 10 на 4 м была установлена ко Дню народного единства. По словам президента Гильдии кузнецов России Василия Кондурова, над ее изготовлением на протяжении года работали более 300 мастеров.

"Они вложили огонь своих сердец, энергию своей души, культуру своего края, этноса, языка в эту карту. Этот проект объединяет все регионы, культуры и народности России", - заявил Кондуров.

Также сообщается, что установленный арт-объект простоит в таком виде год. В следующем году кузнецы планируют вновь собраться и добавить на карту новые кованые объекты.

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