Индексация пенсий: в Кабмине назвали новые сроки [ Редактировать ]
В понедельник, 2 марта, в Кабинете министров Украины заявили, что индексация пенсий запланирована на сентябрь 2020 года. Об этом в Facebook сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.
По ее словам, в этом году правительство проведет индексацию пенсий, после чего их размер возрастет.
Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет. Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц.
Она добавила, что индексации запланированы и на следующие годы.
Кроме того, согласно новой стратегии повышения пенсий дополнительный рост выплат будет осуществляться в несколько этапов:
- 2020 год - пенсионеры в возрасте от 80 лет (с учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 гривен в месяц);
- далее - от 78 лет;
- еще через год - от 75 и так далее.
А если парламент поддержит законопроект №2494, то уже с марта одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать пособие на уход. Ожидается, что данное пособие в размере 670 гривен ежемесячно будут получать 100 тыс. пенсионеров.
Ранее сообщалось, что с 1 марта 2020 года, власти страны обещали повышение пенсий многим украинцам. Мы разбирались, кто может рассчитывать на надбавку. А кого индексация пройдет стороной.
Также мы писали о том, что прожиточный минимум в Украине увеличат. А также, кто может оформить выплаты пенсию в 50 лет.
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