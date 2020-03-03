В России экстренно садится пассажирский самолет [ Редактировать ]
Во вторник, 3 марта, в России, пассажирский лайнер "Новосибирск-Москва" экстренно садится в Перми из-за анонимного сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщают российские СМИ.
"Лайнер развернулся на 90 градусов и направляется в Пермь, продолжая снижаться. Ожидается, что самолет выполнит там экстренную посадку", - говорится в сообщении.
На борту самолета находятся 113 пассажиров и шесть членов экипажа.
Ранее мы писали о том, что в России разбился пассажирский самолет. Самолет потерпел крушение сразу же после влета. Это был частный самолет Ан-2. Крушение произошло из-за технических проблем или человеческого фактора.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
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