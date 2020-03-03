Во вторник, 3 марта, в России, пассажирский лайнер "Новосибирск-Москва" экстренно садится в Перми из-за анонимного сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщают российские СМИ.

"Лайнер развернулся на 90 градусов и направляется в Пермь, продолжая снижаться. Ожидается, что самолет выполнит там экстренную посадку", - говорится в сообщении.

На борту самолета находятся 113 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее мы писали о том, что в России разбился пассажирский самолет. Самолет потерпел крушение сразу же после влета. Это был частный самолет Ан-2. Крушение произошло из-за технических проблем или человеческого фактора.