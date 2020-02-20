В России разбился пассажирский самолет [ Редактировать ]
В четверг, 20 февраля, в России разбился самолет с пассажирами. На борту было 14 человек. Об этом сообщают российские СМИ.
Самолет потерпел крушение сразу же после влета. Это был частный самолет Ан-2. Крушение произошло из-за технических проблем или человеческого фактора.
"Среди приоритетных версий - ошибка экипажа и плохое техническое состояние самолета", - сообщают СМИ.
"В четверг утром самолет, принадлежащий золотодобывающей компании "Т-Цемент", оторвавшись от земли на десять метров, прекратил взлет и совершил жесткую посадку недалеко от полосы, в результате чего разрушились фюзеляж и плоскости крыльев", - сообщили в МЧС РФ.
К счастью, никто из пассажиров не погиб. Но, 7 человек получили травмы, которые не угрожают их жизни.
На место события выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Магаданской области.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
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