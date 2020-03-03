Чем опасно красное мясо [ Редактировать ]
Споры о пользе и вреде красного мяса идут долгие годы. Однако, последнее исследование показало, что все-таки употребление свинины или говядины дважды в неделю увеличивает риск болезней сердца на 7%, передает newsyou.info.
Если в вашем рационе присутствует красное или переработанное мясо хотя бы два раза в неделю, то риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти по любым причинам вырастает, как показало исследование с участием 30 000 человек.
Данное исследование появилось на фоне неоднозначного отчета ученых в прошлом году, где говорилось о слабой связи между мясом и болезнями сердца. Впервые наука усомнилась в способности мясных продуктов негативно влиять на сердечно-сосудистую систему.
И вот теперь ученые из Northwestern University в Чикаго заявили, что даже небольшие изменения в рационе человека укрепят его здоровья. Чем меньше мы съедаем красного и переработанного мяса вроде колбасы и сосисок, тем ниже риск болезней и смерти.
Ранее сообщалось, почему нужно пить красное вино.
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