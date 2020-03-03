У Європі зафіксували уже 2734 випадки захворювання на коронавірус. Загальна кількість підтверджених смертей - 56. У понеділок рівень загрози захворювання у ЄС підвищили із середнього до високого. Євроінституції та інші організації взялися скосовувати масові заходи. Відмовилось керівництво ЄС і від українського тижня у Європарламенті.

Український тиждень у Європарламенті скасували менш ніж за добу до початку. Дискусії про реформи, участь України в Зеленій Угоді ЄС та презентації українських стартапів мали розпочатися ось в цій будівлі сьогодні о 16 годині. Напередодні пізно ввечері повідомили: подію відклали на невизначений час.

У понеділок ризик розповсюдження вірусу в Євросоюзі підвищили із середнього до високого. Саме після такого висновку ВООЗ - почалося скасування масових заходів. Перенесла засідання і Венеційська комісія. Саме на півночі Італії наразі найбільший спалах захворювання у ЄС. Тож чиновники вирішили обмежитись електронними листами і лише з нагальних питань. У телефонному режимі термінову зустріч провели міністри фінансів країн Великої сімки.

"Від усіх європейських інституцій ми очікуємо солідарності та гнучкості - тобто, здатності кожного з нас відігравати певну роль. У Європейському центральному банку також є наявні ресурси для підтримки фінансів малого та середнього бізнесу, щоб знизити економічні наслідки вірусу", - наголошує Бруно ле Мер, міністр Фінансів Франції.

Тим часом, європейські країни - кожна по-своєму - шукають шляхи захиститись від хвороби. У Бельгії, де зафіксовано лише 13 випадків захворювання, - паніка. Минулого тижня в країні були шкільні канікули, багато хто подорожував. Сьогодні в одній зі шкіл країни виявили коронавірус в учня. Бургомістр одного з районів Брюсселя заборонив на два тижні приводити до шкіл та садочків дітей, які були на канікулах у країнах ризику, зокрема й в Італії. Столична влада, наразі назвала такі заборони незаконними.

З окремим планом дій виступив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, там наразі півсотні хворих. Порадив двічі проспівати "з днем народження", миючи руки. І запевнив: країна готова до боротьби з хворобою, навіть якщо для цього доведеться застосувати армію.

"Існують давно розроблені плани, за якими поліція буде підтримувати безпеку громадськості, але вони надаватимуть перевагу своїм першочерговим обов'язкам. І армія, звичайно, завжди готова прийти на допомогу. Але це - за умови виправданого найгіршого сценарію", - наголосив Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.

Наразі коронавірус не зачепив лише 7 із 27 країн Євросоюзу. "Чисті" поки що найближчі сусіди України: Польща, Угорщина, Словаччина. А також Словенія, Болгарія, Кіпр та Мальта.

Найбільший же спалах в Європі - в Італії, 2036 хворих, 52 смерті. Поза Європою після Китаю лідирує Південна Корея - там захворіли 4812 осіб. Аби спинити епідемію, запустили пункти тестування на вірус для водіїв.

"Мені подобається такий тест, бо не доводиться контактувати ні з ким, оскільки я перебуваю в машині. Саме тому я приїхав сюди перевіритись", - говорить Ча Ін-Хо, мешкамень Даегу.

На боротьбу з вірусом влада країни планує виділили 25 мільярдів доларів.