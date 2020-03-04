Курс биткоина резко "рухнул" [ Редактировать ]
В среду, 4 марта, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $76.38. За месяц курс упал на $425.95. Об этом сообщает myfin.by.
Теперь за монету предлагают $8756.05.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $223.83;
- Litecoin $60.38;
- Bitcoin Cash $323.32.
Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.
В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.
Кроме того, курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.
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