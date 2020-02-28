В пятницу, 28 февраля, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле упали в цене до 50,85 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:06, на фоне сообщений о распространении коронавирусной инфекции COVID-2019 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,55%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 45,53 доллара за баррель, потеряв 3,31%.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер. Кроме того, в Министерстве финансов назвали причину укрепления гривны.

Также ранее podrobnosti.ua писали о том, что НБУ купил рекордный объем валюты. А также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.

Добавим, что Зеленский подписал закон о разделении "Нафтогаза". Также Милованов рассказал о кадровых перестановках в "Нафтогазе".