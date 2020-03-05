В Калифорнии от коронавируса умер первый человек. В связи с этим объявлено чрезвычайное положение.

Вспышка в Калифорнии, предположительно, связана с круизным лайнером Grand Princess, у двух пассажиров которого выявили коронавирус.

Часть пассажиров уже сошла на берег в Сан-Франциско, остальных обследуют на борту.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

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