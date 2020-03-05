В Калифорнии объявили чрезвычайное положение [ Редактировать ]
В Калифорнии от коронавируса умер первый человек. В связи с этим объявлено чрезвычайное положение.
Вспышка в Калифорнии, предположительно, связана с круизным лайнером Grand Princess, у двух пассажиров которого выявили коронавирус.
Часть пассажиров уже сошла на берег в Сан-Франциско, остальных обследуют на борту.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
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