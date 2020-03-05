Щомісяця держава втрачає понад 5 мільярдів гривень через податкові оборудки, - на цьому наголошують експерти. Уже тиждень, як в країні запрацювали нові правила повернення ПДВ, які мали б покласти край корупційним схемам. Але чому багато хто скептично оцінює новації? - з'ясовували наші кореспонденти.

З минулого тижня запрацювали нові правила подачі накладних з повернення ПДВ. Зміни дозволять прибрати тіньові схеми, які приводять до колосальних втрат бюджету, - вважають в уряді. Утім, експерти мають великі сумніви.

Тетяна Острікова, народний депутат України VIII скликання:

За моїми оцінками, за 4 квартал 2019 року державна скарбничка недоотримала 15 мільярдів ПДВ від діяльності оцих горе-шахраїв, податкових шахраїв, які мінімізують зобов'язання підприємств реального сектору і таким чином - ті не доплачують податки в бюджет. Тобто, 5 млрд грн за моїми оцінками, щомісяця - це те, що було втрачено протягом 3 останніх місяців 2019 року. Отже, боротися із схемами, і у тому числі, ухвалювати нові законодавчі акти. Наприклад, урядову постанову - це важливо, усувати ті недоліки в системі електронного адмініструванні - це також важливо. Але далі виникає просте питання: питання реалізації положень цієї постанови. На жаль, наш податковий орган знаходиться в перманентній реорганізації і відповідно виникає питання - хто буде виконувати норми цієї постанови?

Головне джерело бюджетних втрат - так звані податкові скрутки, пояснює експерт.

Тетяна Острікова, народний депутат України VIII скликання:

"Скрутки" - це наприклад, коли імпортер, наприклад, риби або інших продуктів харчування - завіз товар, заплатив ПДВ на митницю і тепер має кредит з ПДВ. Цей товар продав за готівку, а в нього залишилося документальне ПДВ і залишилися документи, і він їх продає тим суб'єктам господарювання, тим підприємцям недоброчесним, які хочуть мінімізувати свої зобов'язання і не сплатити необхідну суму податку в бюджет. Так от, електронна система - не призначена для боротьби з так званими "скрутками". Коли ця система задумувалась, то вона задумувалась проти того, щоб побороти фіктивний податковий кредит, який генерують так звані фіктивні конвертаційні центри - щоб було неможливо в цю систему вкинути фіктивний податковий кредит. Але ця система не призначена для боротьби з таким явищем, як "скрутки".

У парламентській більшості про цю схему добре знають. Данило Гетьманцев - голова профільного комітету зі свого боку впевнений що нова система електронного адміністрування ПДВ досягне успіху.

Данило Гетьманцев, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики:

Критерії знову переглянуті, введена нова постанова на протидію так званим "скруткам" - організовані злочинні угрупування, які крадуть ПДВ з бюджету. Кількість скарг від платників податків кратно зменшується з осені минулого року.

Спеціалісти із податкової політики в свою чергу зауважують: кількість скарг від підприємці на дії фіскалів щодо повернення ПДВ зменшилася лише на 30%. Втім, на думку аудиторів, новації вирішать проблему лише тимчасово.

Тетяна Шевцова, голова комітету ВР з питань оподаткування, бухгалтерського обліку та аудиту громадської ради при міністерстві фінансів України:

Україна ввела таку громіздку систему, якої взагалі в інших державах немає. Але, все рівно, вона не може впоратися з нелегальними схемами з ПДВ. Підтверджується офіційно, що саме з ДФС сказали всім, що займаються маніпуляціями з ПДВ - зупиняємо роботу до 24 числа, а далі буде видно. Тобто, все керується на рівні держави.

Та от бізнесмени пропонують своє вирішення проблеми.

Іван Слободяник, адвокат, голова Агропродовольчої ради:

Для малих виробників має бути спецрежим ПДВ - як було раніше - який дозволяв реінвестувати у виробництво, і всі визнавали, що це найзручніша форма. Для великих виробників має автоматично працювати ця система. Треба боротися не з наслідками, а з причинами: проблема відслідковування цих податкових накладних - це "скрутки", і всі на ринку знають - хто є цими "скрутками". Не треба з хворої голови перекладати на здорову.

Побачити дієвість нової електронної системи і чи не будуть туди втручатися фіскали можна буде вже незабаром - коли підрахують податки із операцій з накладними ПДВ. Очевидно, що проблемою "скруток" буде займатися вже новий уряд. Стимул в нього є - дефіцит держбюджету склав більше 80 мільярдів гривень.