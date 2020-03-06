Недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці висловила Верховна Рада на позачерговому засіданні напередодні ввечері. За відставку проголосували 263 народних обранці.

Нагадаю, розглянути питання про висловлення недовіри генпрокурору на пленарному засіданні рекомендував профільний комітет парламенту. Депутати вважають, що на цій посаді Рябошапка працював неефективно, чимало гучних справ так і не дійшли до суду. Очікується, що за нового генпрокурора Рада голосуватиме наступного пленарного тижня. Кандидатуру має внестИ президент.